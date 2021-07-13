Çaykur Rizespor , geçtiğimiz sezon Misli.com 2. Lig Beyaz Grup eklplerinden Afjet Afyonspor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, oyuncunun İstanbul’da gerçekleştirilen ve kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu’nun da hazır bulunduğu törende 4 yıllık mukavele imzaladığı belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor’da oynadığı hatırlatılarak, "Seyfettin Anıl Yaşar’a, ’Kulübümüze hoş geldin.’ diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Afyonspor formasını 24 kez giyen genç savunmacı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.