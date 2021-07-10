Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan görme engelli Şeyda Nur Kaplan, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 6 kişilik Goalball Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Şeyda Nur Kaplan, ay-yıldızlı formayı giyeceği için gururlu olduğunu söyledi. Milli takımın Karaman'da düzenlenen hazırlık kampına katılan Şeyda Nur Kaplan, 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini, başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

DHA