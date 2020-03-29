Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önceki akşam duyurduğu 7 maddelik tedbir paketinin ardından kamuoyunun gündemini en çok şehirler arası seyahat kısıtlaması meşgul etti. Uçaklar ve otobüslerle ilgili uygulamalar netlik kazanırken özel aracıyla seyahat etmek isteyenlere uygulanacak kısıtlamalar merak konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre özel araçla seyahat, kontrollü gerçekleştirilecek.

İşte Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine tüm detaylarıyla seyahat karantinası:

Hastalar, hastası ve cenazesi olanlara izin

Vatandaşların oldukları şehirde kalmaları sağlanacak. Ama tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanların şehirlerarası yolculuk yapmaları valilik izniyle olacak.

Kalacak yeri olmayanlar gidebilir

Son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan, kısa süreli ziyaret veya başka nedenlerle bulunduğu ilden ayrılmaları zorunlu olan kişilerin şehirlerarası yolculuk yapmaları valilik izniyle yapılacak.

Seyahat belgesi alınacak

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanların, vali/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurmaları gerekecek. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde seyahat izin belgesi düzenlenecek.

Otobüs seferi planlanacak

Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.

Kontrol noktaları kurulacak

Seyahat başında ve sonunda sağlık kontrolleri yapılacak. Otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.

İsim listeleri valiliğe bildirilecek

Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adresleri, gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

İl girişlerinde sağlık kontrolü

İllerine gelecekleri bildirilen yolcular, il girişlerinde sağlık kontrollünden geçirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum varsa kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gerekenlere ise evlerinde kalmaları tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.

Otogar çalışanlarına sağlık takibi

Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personel rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilecek.

Güzergahlar belirlenecek

Seyahat belgesiyle yolculuğuna izin verilen şehirlerarası otobüsler sadece güzergahtaki il otogarlarında duracak, burada ise kapasitelerinde boşluk olması durumunda yolcu alabilecek.

Otobüs ikramları yasak

Otobüs firmalarının şehiriçi ikram servisleri yasaklanacak. Şehirlerarası otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, hijyen kuralları açısından denetlenecek.

Özel araçla kontrollü yolculuk

Şehirlerden çıkacak veya girecek özel araçla yolculuk yapanlar kontrollü seyahat edecek. Özel araçlarıyla 30 şehirde şehirlerarası yolculuk yapacak kişilere uygulamalar şöyle:

Yolculuk nereye ve neden

Şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarıyla yolculuk yapanlara kontrol noktalarında “yolculuğun nedeni” sorulacak.

Geri gönderilecekler

Zorunlu ve makul bir nedeni olmayanlar illere alınmayacak veya ilden çıkışlarına izin verilmeyecek.

Sağlık kontrolüyle izin

Zorunlu ve makul nedeni olanlar sağlık kontrolünden geçirilecek, corona virüs belirtileri göstermesi durumunda zorunlu 14 günlük karantinaya alınacak. Yolcuların bilgileri gidecekleri illere bildirilecek, takibi sağlanacak.

Uçakla yolculuk izne bağlanacak

İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelgeye göre havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, bugün saat 06.00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edemeyecek.

Tren seferleri de durduruldu

Corona virüs tedbirleri kapsamında Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ’den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceği, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.

Marmaray ve Başkentray devam

İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, “Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek” denildi.