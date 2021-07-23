Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda Kızlar 46 kiloda mücadele eden Şevval Çayır, bronz madalya müsabakasında Rumen Nicoleta Cristina Bajan’ı yenerek dünya üçüncüsü oldu.

53 kiloda güreşen Tuba Demir ise üçüncülük müsabakasında Hint Antim Antim’e yenildi. Türkiye, böylece kızlarda 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazanırken, genel klasmanda 111 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, 57 kilo finalinde İsveçli Tindra Olivia Dalmyr’i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Selvi, yıldız kızlarda ilk dünya şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Sevim Akbaş ise 49 kiloda bronz madalya almıştı.