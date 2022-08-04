LaLiga ekiplerinden Sevilla, transfer çalışmaları doğrultusunda sol bek arayışını noktaladı ve Manchester United'dan Alex Telles'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldızın transferiyle İspanyol temsilcisinde daha önce Galatasaray 'da forma giyen sayısı futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservisle Sevilla'ya giden Fernando, takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Sarı Kırmızılılar, Brezilyalının eksikliğini hala hissediyor.

Bilindiği üzere ilk olarak Fernando'yu Temmuz 2019'da 4.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Endülüs ekibi, Temmuz 2022'de ise bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Marcao'yu Galatasaray'dan koparmıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Sevilla'nın Marcao transferindeki tutumu nedeniyle tepkili. Bilindiği üzere ilk olarak yıldız stoperle anlaşan İspanyol ekibi, transferi bonuslarla 15 milyon Euro'ya bitirdi.

Telles hamlesi sonrası Sevilla'dan flaş bir sosyal medya hamlesi geldi. İspanyol ekibinin resmi Twitter hesabından ''Fernando, Marcao, Alex Telles. Teşekkürler, Galatasaray'' tweeti atıldı. Bu tweet, Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Tweetin altına binlerce eleştiri yorumu geldi.

Galatasaray, Ocak 2014'te 6.15 milyon Euro'ya transfer ettiği Telles'i Temmuz 2016'da 7.35 milyon Euro'ya Porto'ya sattı. 29 yaşındaki oyuncu, Porto ve Manchester United sonrası Sevilla'ya imza attı.

Victor Nelsson'u da istediği iddia edilen Sevilla, Sarı Kırmızılı ekipten önce futbolcuları ikna etme çabası nedeniyle Sarı Kırmızılı ekip taraftarları tarafından sert bir dille eleştiriliyor.







