Sevilla'nın bonuslarla beraber 15 milyon Euro bonservisle Galatasaray 'dan transfer ettiği Marcao ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 11 Temmuz'da İspanyol ekibine 5 yıllık imza atan ve sakatlığı nedeniyle yeni takımında henüz forma giyemeyen yıldız stoper, bugünkü antrenmana da çıkamadı. Galatasaray'da istikrarıyla ön plana çıkan ve çok az maç kaçıran Brezilyalı stoperin durumunun yapılacak testlerden sonra belli olacağını açıklandı.

Sevilla taraftarı isyanda

Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından uzun bir süre transferi konuşulan ve sonunda İspanya'nın Sevilla takımına giden Marcao için taraftarların da isyan bayrağını çektiği İspanyol basınında yüksek sesle konuşuluyor. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden henüz forma giyemeyen Marcao için yılın en kötü transferi yorumlarında bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu konusunda umutsuz olan Sevilla taraftarı bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getiriyor.

Galatasaray'ın vedası

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası Brezilyalı stopere ''Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler.'' ifadeleriyle veda etmişti.

'Nereye gidersem gideyim, bir Aslan olacağım'

Marcao'nun vedası ise ''2019'da Fatih Terim'in bana yaptığı davet, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım. Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir Aslan olacağım.'' sözleriyle olmuştu.

Brezilyalı futbolcu Sevilla'ya transferi sonrası ilk röportajında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sevilla gibi büyük bir kulüpte olmaktan çok mutluyum. Burada tarih yazmak istiyorum ve çok motiveyim. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar, Fernando'nun altı aydır onunla oynadığını biliyordum ve diğerleriyle de anlaşmamız çok kolay oldu. Fernando bana takım arkadaşlarının çok neşeli ve anlaşılmasının çok kolay olduğunu söylemişti, bu yüzden bu kısım için de çok mutluyum. Adaptasyon önemlidir, ancak tüm bunlarla birlikte benim için alışma süreci çok kolay oldu. Çok zamanım var."

Marcao: Kariyerimin en iyi anlarındayım

"Rekabetçi ve taraftarların benim oyun tarzımı seveceğini düşünüyorum. Kariyerimin en iyi anlarındayım, Avrupa'da oynadım, daha fazla tecrübem ve olgunluğum var ve hazırım. Her maçı kazanmak ve %100'de yarışmak istiyorum ve hedeflerimden biri de milli takıma gitmek, bu yüzden Sevilla'yı seçtim."

'Sevilla'yı seçtim ve burada olmak istedim'

"Başarılı olmak için iyi savunma yapmamız gerekiyor, bu yüzden önce bunu düşünüp sonra hücum etmeliyiz. Talepkar olmayı gerçekten seviyorum. Benim için futboldaki en önemli şeylerden biri bu, bu yüzden Sevilla'yı seçtim ve burada olmak istedim. Sevilla'da iz bırakmak istiyorum ve bunun için şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kulüple kupalar kaldırmalıyım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız, o kulvarda da başarılı olmak istiyorum."

'Beni desteklemelerini istiyorum'

"Taraftarlara çok mutlu olduğumu ve beni desteklemelerini söylemek istiyorum. Sevilla için her gün savaşacağım ve oynamak için sabırsızlanıyorum."