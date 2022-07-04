İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, bir süredir ismi transfer iddialarında yer alan Galatasaray 'ın stoperi Marcao hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AS'ta yer alan habere göre takımının transferdeki hedefleri hakkında konuşan Monchi, Marcao ile ilgilendiklerini doğrulayarak, "Marcao ilgilendiğimiz isimler arasında yer alan bir stoper. Karar vermemizde yardımcı olacak farklı filtrelerimizden geçti ve nihai listemizde yer alıyor. O yalnızca agresif görünen bir stoper değil aynı zamanda sol ayaklı ve ayağını oldukça iyi kullanıyor. Aklımızda olan profillere uyan ilginç bir stoper." sözlerini dile getirdi.

Sevilla'nın bir süredir başarılı stoperin transferini sonuçlandırmak için girişimlerde bulunduğu haberleri gündemde yer alıyordu.

26 yaşındaki Marcao, Ocak 2019'da Chaves'ten Galatasaray'a transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giymiş ve 1 kez de gol atma başarısı göstermişti. Brezilyalı oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekip ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



