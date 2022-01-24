İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Anthony Martial takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre La Liga ekiplerinden Sevilla, Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Sevilla futbolcunun maaşının nasıl ödeneceği konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Henüz Sevilla ile Manchester United bir anlaşmaya varabilmiş değil ancak Martial, İspanyol ekibine gitmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon İngiliz ekibinde 11 maçta forma giyen ve 1 gol atan Martial'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



