Sevilla - Villarreal maçının öne çıkan rakamları

La Liga 16. hafta mücadelesinde Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stad'ında Villarreal ile karşılaşacak.

Sevilla son lig maçında iyi oynamasına rağmen deplasmanda Real Madrid'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Üst sıraları zorlayan ev sahibi ekibin bu sezon 6 iç saha maçının sadece 1'in berabere kalırken 5 galibiyet aldı. Ev sahibi takımda En-Nesyri ve Navas sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Villarreal bu sezon deplasmanda 3 puan alamazken son çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İç saha maçlarındaki performansı ile dikkat çeken Sevilla, son 6 iç saha maçında en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

Oran Analizi

Sevilla için 1.5 alt oranı 2.65 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 alt biterken, rakiplerine ikinci yarı 3.5 oran verildiği toplam 6 maçta hiç kaybetmedi.

Deplasman takımı için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.28 olduğunda toplam 9 maçın %89 kısmı ilk yarı 1.5 alt bitti.