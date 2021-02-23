Sevilla futbol kulübü İspanya’nın köklü takımlarından birisidir. Kulüp 1905 yılında kurulmuştur. Sevilla’nın en büyük başarısı tam 6 kez UEFA Avrupa Ligi zaferi kazanmasıdır. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan takım unvanına sahip bulunmaktadır.

Sevilla Stadı'nın adı nedir?

Sevilla’nın önceki stadının adı Estadio de Nervión’du. Bu stadyum İspanya'nın Sevilla kentinde çok amaçlı bir stadyum olarak inşa edilmişti. Çoğunlukla futbol maçları için kullanıldı ve Sevilla FC'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yaptı. Stadyum 20.000 kişilik kapasiteye sahipti ve 1928'de açıldı. 1958'de Estadio Ramon Sanchez Pizjuan açılmasıyla kapanmış oldu.

Pizjuán Sevilla’nın şu anki stadının adıdır. Stadyum Nervion mahallesinde yer almaktadır. İspanyol milli takımı bu stadyumda hiçbir zaman uluslararası bir takıma karşı bir maç kaybetmemiştir.

Sevilla’nın Stadı'nın kapasitesi ne kadardır?

Pizjuán stadyumundan önce Sevilla Futbol Kulübü 20 bin kişi kapasiteli Estadio de Nervion'un Stadyumunda maç yapmakta idi. Ramon Sanchez Pizjuan, 1958'de Estadio de Nervión'un yerine 70.329 seyirci kapasiteli all-stand (ayakta) stadyum olarak açıldı.

1982’de düzenlenen FIFA Dünya Kupası için stadın kapasitesi 68.110'a düşürülmüştü. Stadyum 1990'ların ortalarında yenilenip tam koltuklu bir stadyuma dönüştürüldü. Böylelikle stadyumun mevcut kapasitesi 42.714'e düşürülmüş oldu. Mayıs 2018'de kulüp, stadyum için oturma kapasitesini sonunda 47.000'e çıkaracak bir genişletme projesi başlatacağını duyurdu. Sevilla Futbol Kulübü 43.883 kişi kapasiteli Pizjuán Stadyumunda maçlarına devam etmektedir.