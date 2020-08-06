Sevilla-Roma maç sonucu: 2-0

İspanya temsilcisi Sevilla, tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede İtalyan ekibi Roma’yı 2-0 mağlup etti. Almanya’da oynanan müsabakada 21. dakikada Sergio Reguilon ve 44. dakikada Youssef En Nesyri’nin golleriyle galip gelen Sevilla, son 8 takım arasına kaldı. Sevilla’da Gianluca Mancini, 90 10. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Roma’da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA