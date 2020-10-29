Sevilla - Rennes maç sonucu: 1 - 0

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Sevilla sahasında Rennes'i 1-0 mağlup etti. E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Sevilla, Fransız rakibine oranla baştan sona üstün oynadı. Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 55.dakikada Luuk de Jong kaydetti.

Sevilla bu sonuçla puanını 4 yaparken Rennes 1 puanda kaldı

Cüneyt Çakır maç boyunca 5 kez sarı kart gösterirken penaltı ya da kırmızı kart kararı vermedi