Sevilla - Mallorca maç sonucu: 2-0

La Liga'nın 36. haftasında Sevilla, Mallorca'yı konuk etti. Atletico Madrid ile 3.'lük mücadelesi veren Sevilla, düşme hattından kurtulmaya çalışan Mallorca'yı rahat geçti.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan 90 dakika Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Julen Lopetegui ekibine 3 puanı getiren golleri 41'de penatıldan Lucas Ocampos ve 84'te Youssef En Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından 66 puana yükselen Sevilla, Atletico Madrid'in ardından averajla haftayı 4. sırada kapattı. 32 puanda kalan ve 19. sırada yer alan Mallorca ise küme düşme hattından çıkamadı.



