Sevilla - Krasnodar maç sonucu: 3 - 2

Sevilla, Şampiyonlar Ligi E Grubu 3.hafta maçında Krasnodar'ı 2-0 geride gelip 3-2 yendi. İspanyol temsilcisi Sevilla ilk 21 dakikada Suleymanov ve Marcus Berg'in penaltı golleri ile 2-0 geriye düştü. Devre bitmeden Rakitic ile farkı bire indiren Sevilla'da Jesus Navas kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan Sevilla, En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-2 kazanmayı başardı

Bu sonuçla Sevilla puanını 7 yaptı ve averajla 2.sırada yer aldı. Krasnodar ise 3 maç sonunda 1 puanda kaldı



