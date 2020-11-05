Sevilla - Krasnodar maç sonucu: 3 - 2

Sevilla, Şampiyonlar Ligi E Grubu 3.hafta maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk 21 dakikada Krasnodar karşısında 2-0 geriye düşen Sevilla, 10 kişi oynamasına rağmen ikinci yarıda En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-2 kazanmayı başardı

05 Kasım 2020, Perşembe 01:14 Son Güncelleme:
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Sevilla - Krasnodar maç sonucu: 3 - 2

Sevilla, Şampiyonlar Ligi E Grubu 3.hafta maçında Krasnodar'ı 2-0 geride gelip 3-2 yendi. İspanyol temsilcisi Sevilla ilk 21 dakikada Suleymanov ve Marcus Berg'in penaltı golleri ile 2-0 geriye düştü. Devre bitmeden Rakitic ile farkı bire indiren Sevilla'da Jesus Navas kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan Sevilla, En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-2 kazanmayı başardı

Bu sonuçla Sevilla puanını 7 yaptı ve averajla 2.sırada yer aldı. Krasnodar ise 3 maç sonunda 1 puanda kaldı


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