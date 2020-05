A Milli Takımımız'ın ve Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, Avrupa yolcusu... Fenerbahçe'nin ısrarla istediği 24 yaşındaki oyuncu için İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Todofichajes adlı internet sitesi, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, İrfan Can transferini bitirmek için son aşamaya geldiğini öne sürdü. İspanyol kulübünün bu transfer için Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de iddia edildi. Monchi, Cengiz'i almıştı Haberde, Monchi'nin Roma'da görev yaptığı dönemde Başakşehir'den Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro karşılığında takıma katmayı başardığı da vurgulandı..