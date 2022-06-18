Sevilla, Galatasaraylı Marcao için geliyor!
İspanyol ekibi Sevilla uzun süredir performansını takip ettiği Marcao için önümüzdeki hafta Galatasaray'ın kapısını çalacak. Brezilyalı futbolcunun menajeri bu durumu Sarı-Kırmızılılar'ın yönetimine bildirdi.
Galatasaray 'da geçen sezon yaşatılan hayal kırıklığında ayakta kalan birkaç isimden biri olan Marcao, Avrupa ekiplerinin uzun süredir radarındaydı. Brezilyalı futbolcu için en ciddi talibin Sevilla olduğu öğrenildi.
Spor Arena'nın haberine göre; İspanyollar önümüzdeki hafta resmi teklifini Sarı-Kırmızılılar'a iletecek. Marcao'nun menajeri de Dursun Özbek ve yönetimine, Sevilla’nın kendisi ile temasa geçtiğini ve oyuncusunu ciddi bir şekilde isteğini bildirdi.
Aslan gelecek teklife göre kararını verecek.