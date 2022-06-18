Sevilla, Galatasaraylı Marcao için geliyor!

Galatasaray 'da geçen sezon yaşatılan hayal kırıklığında ayakta kalan birkaç isimden biri olan Marcao, Avrupa ekiplerinin uzun süredir radarındaydı. Brezilyalı futbolcu için en ciddi talibin Sevilla olduğu öğrenildi.

Spor Arena'nın haberine göre; İspanyollar önümüzdeki hafta resmi teklifini Sarı-Kırmızılılar'a iletecek. Marcao'nun menajeri de Dursun Özbek ve yönetimine, Sevilla’nın kendisi ile temasa geçtiğini ve oyuncusunu ciddi bir şekilde isteğini bildirdi.

Aslan gelecek teklife göre kararını verecek.





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