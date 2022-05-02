Galatasaray 'ın sezon başında 7 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Todofichajes'te yer alan habere göre Sevilla, Diego Carlos ve Jules Kounde'nin sezon sonunda takımdan ayrılma olasılıkları nedeniyle stoper arayışlarına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, rotasını sezon başında Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson'a çevirdi.

23 yaşındaki Danimarkalı Milli futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olduğunun altı çizilirken, iyi bir teklifin gelmesi halinde Galatasaray'ın ikna olabileceği iddia edildi.

15 milyon Euro

Sevilla'nın Sportif Direktör Monchi önderliğinde Nelsson için girişimlere başlayabileceği ve futbolcu için ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.

Sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'tan Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılı forma ile 42 maçta görev aldı ve 1 kez de fileleri havalandırdı.



