İtalyan Boggioni'nin 44.42'yle şampiyon olduğu yarışta Sevilay 44.46'yla altın madalyayı saliselerle kaçırdı. İlk gün bronz kazanan Sevilay Öztürk, madalya sayısını 2'ye çıkarmış oldu. Aynı yarışı Sümeyye Boyacı 45.29'la 3. sırada bitirse de diskalifiye oldu. Nil Şahin, S7 kategorisi kadınlar 400 metre serbest finalinde 6.12.67'le 4. olurken, S5 kategorisi erkekler 50 metre sırtüstü firamiroe Beytullah Eroğlu 43.03'le 5., Koral Berkin Kutlu ise 43.84le 7. oldu. Türkiye şyampiyonanın ilk gününde 1 gümüş ve 2 bronzla toplam 3 madalya kazandı.