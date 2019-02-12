Sevgililer Günü’ne özel destansı kostümler paylaşıldı

League of Legends özel içeriklerine devam ediyor. Şimdi de Sevgililer Günü için kostümlerini paylaşan firma, her biri 1350 RP olan Fiora, Vi, Xayah ve Rakan kostümlerini destansı kostüm olarak satışa sunacak. Oyunun resmi internet sitesinde konuyla ilgili paylaşılan görseller ve yapılan açıklamalar şöyle:
Kalp Deşen Fiora 1350 RP
Kalp Deşen Fiora Seti
3135 RP (Fiora ile birlikte 3575 RP)
Kalp Deşen Fiora
Kalp Deşen Fiora Simgesi
Kraliçe Poro Totem Görünümü
Özel Yakut rengi de dahil olmak üzere 7 renk
Kalp Deşen Fiora Renk Paketi
3130 RP
Fiora (%50 indirimli)
Kalp Deşen Fiora
Ayrı ayrı sunulan bütün renkler
Pakete özel Yakut rengi
Renklerin her birini 290 RP karşılığında almak da mümkün:
Kalp Deşen Fiora (Turuncu)
Kalp Deşen Fiora (Ametist)
Kalp Deşen Fiora (Pembe Kuvars)
Kalp Deşen Fiora (Deniz Mavisi)
Kalp Deşen Fiora (Obsidiyen)
Kalp Deşen Fiora (İnci Beyazı)
Kalp Kıran Vi 1350 RP
Kalp Kıran Vi Renk Paketi
3130 RP
Vi (%50 indirimli)
Kalp Kıran Vi
Ayrı ayrı sunulan bütün renkler
Pakete özel Yakut rengi
Renklerin her birini 290 RP karşılığında almak da mümkün:
Kalp Kıran Vi (Pembe Kuvars)
Kalp Kıran Vi (Kedigözü)
Kalp Kıran Vi (Turkuvaz)
Kalp Kıran Vi (Ametist)
Kalp Kıran Vi (Obsidiyen)
Kalp Kıran Vi (İnci Beyazı)
Kalp Kıran Vi Seti
3135 RP (Vi ile birlikte 3575 RP)
Kalp Kıran Vi
Kalp Kıran Vi Simgesi
Kraliçe Poro Totem Görünümü
Özel Yakut rengi de dahil olmak üzere 7 renk
Muhabbet Kuşu Xayah ve Rakan