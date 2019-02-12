Sevgililer Günü’ne özel destansı kostümler paylaşıldı

League of Legends özel içeriklerine devam ediyor. Şimdi de Sevgililer Günü için kostümlerini paylaşan firma, her biri 1350 RP olan Fiora, Vi, Xayah ve Rakan kostümlerini destansı kostüm olarak satışa sunacak. Oyunun resmi internet sitesinde konuyla ilgili paylaşılan görseller ve yapılan açıklamalar şöyle:

Kalp Deşen Fiora 1350 RP

Kalp Deşen Fiora Seti

3135 RP (Fiora ile birlikte 3575 RP)

Kalp Deşen Fiora

Kalp Deşen Fiora Simgesi

Kraliçe Poro Totem Görünümü

Özel Yakut rengi de dahil olmak üzere 7 renk

Kalp Deşen Fiora Renk Paketi

3130 RP

Fiora (%50 indirimli)

Kalp Deşen Fiora

Ayrı ayrı sunulan bütün renkler

Pakete özel Yakut rengi

Renklerin her birini 290 RP karşılığında almak da mümkün:

Kalp Deşen Fiora (Turuncu)

Kalp Deşen Fiora (Ametist)

Kalp Deşen Fiora (Pembe Kuvars)

Kalp Deşen Fiora (Deniz Mavisi)

Kalp Deşen Fiora (Obsidiyen)

Kalp Deşen Fiora (İnci Beyazı)

Kalp Kıran Vi 1350 RP

Kalp Kıran Vi Renk Paketi

3130 RP

Vi (%50 indirimli)

Kalp Kıran Vi

Ayrı ayrı sunulan bütün renkler

Pakete özel Yakut rengi

Renklerin her birini 290 RP karşılığında almak da mümkün:

Kalp Kıran Vi (Pembe Kuvars)

Kalp Kıran Vi (Kedigözü)

Kalp Kıran Vi (Turkuvaz)

Kalp Kıran Vi (Ametist)

Kalp Kıran Vi (Obsidiyen)

Kalp Kıran Vi (İnci Beyazı)

Kalp Kıran Vi Seti

3135 RP (Vi ile birlikte 3575 RP)

Kalp Kıran Vi

Kalp Kıran Vi Simgesi

Kraliçe Poro Totem Görünümü

Özel Yakut rengi de dahil olmak üzere 7 renk

Muhabbet Kuşu Xayah ve Rakan