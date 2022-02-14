Şubat ayının en çok beklenen günü geldi: Sevgililer Günü. Hediyelerin alındığı, süprizlerin yapıldığı Sevgililer Günü'nde güzel sözler ve mesajlarla da sevdiğinizi mutlu etmeniz mümkün. Önce harika bir hediye ardından en anlamlı mesaj sevgilimizi mutlu edecektir. Duygularını en anlamlı şekilde ifade etmek isteyenler 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını arama motorlarından araştırıyor. 2022 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ile sevdiğiniz kişinin yüzünü güldürebilir ve onu ne kadar çok sevdiğinizi hissettirebilirsiniz. Resimli, anlamlı ve en güzel 2022 Sevgililer Günü kutlamak isteyenler için en en anlamlı, özel, resimli, uzun-kısa mesajlar ve kutlama sözlerinini sizler için derledik. Bu mesajları Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalardan Sevgililer Günü mesajlarını hızlı bir şekilde göndermeniz mümkün.

Sevgililer Günü mesajları 2022 | 14 Şubat Sevgililer Günü en güzel, anlamlı, özel, resimli, uzun - kısa mesajlar, sevgiliye hediye önerileri

Seninle başladı gülmek, seninle yaşamda yol almayı öğrendim. Biricik sevgilim. 14 Şubat bizim günümüz, kutlu olsun!

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Yaşamak özlеmsiz, özlеm sеvgisiz, sеvgi sеnsiz olmaz!

Hadi gеl tut еllеrimi! Bеnimlе yan! Bеnimlе mеydan oku hеr çarеsizliğе! Bеnimlе uyu bеnimlе uyan. Birliktе varalım nicе yıllara.

Dеnizi içеrkеn mavilеr takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlеrini özlüyorum. Sеvgililеr günün kutlu olsun.

Sеni sеvdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım. Sеvgililеr günün kutlu olsun biricik aşkım!

En imkânsız hayalimdi, sabah sеninlе uyanmak. Ömrümün sonuna kadar sеninlе yaşamak. Sеvgililеr günün kutlu olsun sеvdiğim.

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Topraktan başını umutla uzatan bir tohum gibi yeşeriyor aşkımız. Koman bir ormana dönüşeceğini hayal ediyoruz. Emeklerimizle onu vahaya çeviriyoruz. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Birlikte nice 14 Şubatlara ve de nice yıllara sevgilim.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Beni her zaman çok mutlu ettin. Aklıma aşkımızı ve anılarımızı getirdiğimde adeta dilim tutuluyor. Bütün bu güzellikler için teşekkürler sevgilim. İyi ki varsın.

Gökyüzünden inen bir yıldız gibi hayatıma girdin. Daima bana getirdiğin mutlulukla parılda sevgilim. Nice 14 Şubatlara.

Kitaplarla dolu bir yaşamımız olsun, sıcacık bir yuvamız, bir dolu seyahatimiz ve anımız. Bütün bunlara var mısın? Benimle keşfeder, elimden tutar mısın?

Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

Bana getirdiklerin için şükrederek geçiyor günlerim. Hayatımı renklendirdiğin için öylesi mutluyum ki anlatmaya yetmiyor kelimelerim. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!

Hiçbir şey istemiyorum sadece seni istiyorum, gözlerimi kapattığım da rüyalarımda seni görüp her gözümü açtığımda karşımda seni görmek istiyorum çok değil sadece seni birtanem. Hayatıma renk kattığın için iyi ki varsın . Sevgililer Günün kutlu olsun.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Yine yılın en aşk dolu günü geldi ve ben yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle güzel 14 Şubat, seninle sıcacık ve anlamlı. İyi ki varsın hayatım!

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Yollarımız şu hayatta kesişmeseydi nefes alamaz, sensiz yaşayamazdım. İyi ki varsın sevgilim, nice 14 Şubat kutlamalarına!

Hayalinle geçen günlerin ardından kavuşmak ne güzel bir bilsen… Senin sesine, ellerine, gülüşüne hasret kaldığım günlerin ardından Sevgililer Günü bizim için adeta cennet bahçesi.

Sevgililer Günü hediye önerileri

Sevgililer Günü için tercih edilebilecek yüzlerce hediye var. Elbette bayanlar için Sevgililer Günü hediye fikirleri ile erkeklerinki bir değil. Ayrıca kimileri romantik Sevgililer Günü hediyeleri beklerken kimilerini de değişik hediye fikirleri cezbediyor.

Kişilerin zevkleri ve yaşları da Sevgililer Günü’nden bekledikleri organizasyonları ve hediyeleri etkiliyor elbette.

Kupa Bardak

Gümüş Kolye

Harfli Kol düğmesi

Dolma Kalem

Müzik Kutusu

Peluş ayı

İnci Kolye

Deri Cüzdan

Kol saati

Parfüm

Kemer-Cüzdan Seti

Kişiye Özel Tablolar

İsim Yazılı Takı

Sevgili Sweatshirt

Kar Küresi

Çikolata Sepeti

Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. Valentine’s Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Sevgililer Günü, günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat Sevgililer Günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.