Sevgi Çınar: Bu sezon da şampiyon olacağız

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Sevgi Çınar, yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların oldukça iyi gittiğini belirten Sevgi Çınar, "İyi hazırlanıyoruz. Güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu sezon rakiplerimiz de arttı biliyorsunuz. Onun için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu sezon da şampiyon olup, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ OLARAK HER ZAMAN ZORU SEVİYORUZ"

Geçtiğimiz sezonun şampiyon tamamlanmasının ardından bu sezonun daha zorlu geçip geçmeyeceği sorulan Sevgi Çınar, "Biz Beşiktaş Kadın Futbol Takımı olarak her zaman zoru seviyoruz. Bize pek bir etki edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Biz şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne tekrardan gideceğiz. Bu sefer hedefimiz sadece şampiyon olmak değil. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR SAHALARA DÖNDÜM, SAKATLIK SÜRECİMİ ATLATTIM"

Geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sevgi Çınar, bu sezon sakatlığını atlattığını ve takıma şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istediğini ifade etti. 27 yaşındaki kanat oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon bir sakatlık geçirdim. Çapraz bağ ameliyatı olmuştum. Tekrardan sahalarda döndüm. Geçtiğimiz hafta bir hazırlık maçımız vardı. O da gayet güzel geçti, ben de o maçta forma giydim. Çok şükür sahalara döndüm, sakatlık sürecimi atlattım. Daha iyi çalışarak tekrardan takıma katkı sağlayacağım. Bu süreçte bizi destekleyen başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyemiz Fırat Fidan'a çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar, desteklerini hissediyoruz. Bu sezon ben de takıma katkı sağlayacağım ve şampiyon olacağız. İnşallah daha güzel olacak."

"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA, OLMAYA DA DEVAM ETSİNLER"

Son olarak yeni sezon öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara da seslenen Sevgi Çınar, "Beşiktaş taraftarları zaten her zaman bizim yanımızdaydı. Olmaya da devam etsinler. Onları seviyoruz. Destekleri her zaman hissediyoruz. Her zaman yanımızdalar ve bunu da bize gösteriyorlar. Beşiktaş taraftarı, ekstra motive ediyor. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Hazırlık maçlarımıza bile geliyorlar. Hakkari'de deplasmanımız oluyor, oraya da geliyorlar. Çok seviyor ve çok destekliyorlar. Biz de onları çok seviyoruz" diye konuştu.

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)