Yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare, dış transferde 6. imzasını attırdı. Bordo-beyazlı ekip Tarsus Belediyesi'nden uzun forvet Sevda Esenler Tunçluer’le her konuda anlaşma sağlayarak resmi sözleşme imzaladı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, ''Son olarak Tarsus Belediyesi'nde forma giyen uzun forvet Sevda Esenler Tunçluer'i kadromuza kattık. Kariyerinde Turgutlu Belediyesi ve İstanbulgücü gibi takımlar da bulunan Sevda Esenler Tunçluer'e Bordo-Beyazlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi. (İHA)