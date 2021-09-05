Sevda Altunoluk: Altın madalyayı hayal ettik

2016 Rio'da altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımımız, Tokyo'da da kürsünün zirvesine çıktı. Finalde ABD'yi 8-2 deviren Ay-Yıldızlılar, üst üste 2. kez altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Tarihi başarıya imza atan 'Altın Kızlar'da başarının nasıl geldiğini anlattı. Takımımızın yıldızı Sevda Altunoluk, 7 maçta toplam 46 gol atıp, paralimpikte en çok gol atan sporcu olmayı başardı. Altunoluk, "Gerçekten altın madalyanın önemi çok büyük, gurur çok büyük. Hep bunun hayaliyle çalıştık ve çabaladık. Çok güzel bir ekibiz. Golbolü severek oynuyorsanız, bunun arkası geliyor. Bunun sayesinde ikinci altın madalyamızı kazandık" ifadelerini kullandı. Sertap Altunoluk ise, "Ablamla (Sevda Altunoluk) ile aynı takımda olduğum için mutluyum. Ekibimizle çok çalışıp, emek verdik. İstiklal Marşı'nı da okuttuk" dedi.

'Kaybedeceğimizi hiç düşünmedik'

Kader Çelik de hedefleri hakkında, "Bizim için inanılmaz bir gurur. Diliyoruz ki önümüzdeki Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Paralimpik Oyunları'nda tekrar altın madalyayı biz alacağız" yorumunu yaptı. Şeydanur Kaplan, takım olmanın önemine değinirken, "Biz bir ekibiz. Takım olarak bunu başardık. Finalde inanılmaz bir heyecan yaşadık. Hep birlikte şampiyon olmayı başardık" diye konuştu. Reyhan Yılmaz da hiçbir zaman inançlarını kaybetmediklerini söyledi ve ekledi: "Gruplarda ABD'ye yenilmiştik. Ama finalde ABD karşısına inanarak çıktık. Hiçbir zaman kaybedeceğimiz düşüncesi olmadı. Bu yüzden hırsla çıktık ve iyi olan kazandı. Son olarak Fatma Gül Güler, İlk defa uluslararası bir turnuvaya katıldım ve buradan altın madalya ile dönüyoruz. Çok mutluyum. Çok emek verdik ve çalıştık. 2024 Paris'te de aynı performansı sergileyeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.