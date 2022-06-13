Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 3. maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar, Emre Aslan (2) ve Emrah Öcal'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. İlk maçta Çekya'yı 9-0 yenen, ikinci karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 mağlup olan Sesi Görenler Milli Takımı, Yunanistan karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Milliler, A Grubu'ndaki son maçında yarın ev sahibi İtalya'yla karşılaşacak.

Sesi Görenler Milli Takım 'ın, İtalya maçını da kazanarak yarı finale yükseleceğini ifade eden TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, hedefin Avrupa Şampiyonluğu ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunun altını çizdi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ise "Dünkü Fransa mağlubiyeti takımımız için talihsizlik oldu ve burada 4 oyuncumuz ciddi şekilde sakatlandı. Neyse ki telafisi olan bir mağlubiyet aldık. Yarınki İtalya maçını da kazanıp yarı finale yükselmeyi hedefliyoruz. İnşallah burada hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşarak, ülkemize mutlu bir şekilde döneceğiz. Burada bulunan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve onlara emek veren kulüp başkanlarını canı gönülden kutluyorum. Ayrıca görme engelliler camiamıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve TFF'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.



