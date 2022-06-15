Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale adını yazdırdı. Yarı finalde İngiltere'yle karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlılar, rakibini penaltılarla 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İtalya'daki IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkıp İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeyi garantileyen Milliler, final biletini kaparak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na direkt olarak katılma hakkı da elde etti. Sesi Görenler Milli Takımı, daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılmayı başarmıştı.

A Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 9-0 yenen, ikinci karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 mağlup olan Ay Yıldızlılar, üçüncü müsabakasında Yunanistan'ı 3-0 yenmiş, gruptaki son maçında da organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'yı 1-0 mağlup etmişti. Milliler, son olarak bugün B Grubu'ndan gelen İngiltere'yle oynadığı yarı finali de penaltı atışları sonunda kazanarak finaldeki yerini aldı.





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