Sesi Görenler fikstür çekimi Ankara’da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler Sesi Görenler Futbol 1. Ligi 2021 fikstür çekimi 23 Haziran 2021 tarihinde Ankara Manhattan Otelde saat 10:00’da Kulüp temsilcileri ve Federasyon yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.
Sesi Görenler Futbol 1. Ligine katılacak olan kulüpler şöyle:
1- ÇANKAYA BELEDİYESİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
2- YILDIRIM BELEDİYESİ ALTINOKTA GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
3- İZMİR ÇAĞDAŞ GÖRMEYENLER SPOR KULÜBÜ
4- TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ SPOR KULÜBÜ
5- KAYSERİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
6- 15 TEMMUZ AKINCILAR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
7- ESKİŞEHİR GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
8- HARPUT GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ
Sesi Görenler 1. Futbol Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmaları 17 Temmuz'da oynanacak olup fikstür çekimine TFF’yi temsilen Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy katılacaktır.
Pandemi sebebiyle 2020 sezonunda oynanamayan liglerde, 2019 sezonunda son şampiyon Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü olurken lige yükselen takımlar Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ve Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü olmuştu.