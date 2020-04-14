Ses kısıklığına iyi gelen bitkisel çözüm metotları vardır. Ses kısıklığı sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak biliniyor. Ses kısıklığı problemi yaşayan kişiler internet üzerinden ses kısıklığına ne iyi gelir? Şeklinde araştırma yapmaktadırlar. Son aylarda ise ses kısıklığının bitkisel çözümleri internette sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, ses kısıklığına ne iyi gelir? nasıl giderilir? Ses kısıklığını evde geçirecek bitkisel ve doğal çözümler nelerdir? İşte ses kısıklığının bitkisel öneriler. Ses kısıklığı şikayeti yaşıyorsanız bu şikayetlerinizden doğal yollarla kurtulmak mümkün. Ses kısıklığına iyi gelen pek çok bitkisel çözüm bulunmaktadır.

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ekinezya: Ekinezya ses kısıklığına iyi gelen bitkisel çözümlerden birisidir. Ses kısıklığı üst solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla ekinezya bitkisini kaynatarak içildiğinde üst solunum yollarınızı rahatlatabilirsiniz. Bağışıklık sistemine de oldukça iyi gelen ekinezya bitkisi ses kısıklığınızı iyileştirir. Ekinezya bitkisini günde 1 kez yaparak ses kısıklığınızı çözebilirsiniz.

Zencefil: Zencefil tam anlamıyla bir şifa kaynağıdır. Ses kısıklığı şikayetinize de zencefil ile iyileştirmek mümkün. En etkili doğal yollardan biridir. Zencefil antibakteriyel özelliği bulunan bir bitkisel çözümdür. Boğazda ki zararlı bakterileri ve ses kısıklığına yol açan enfeksiyonu söküp atar. Zencefil ayrıca boğazda yer alan iltihabı da iyileştirir. Zencefil vücudun mukoza sağlığına da olumlu etkisi bulunmaktadır. Zencefili isterseniz yemeklerde isterseniz salatalarda kullanabilirsiniz. Zencefil çayı ses kısıklığı yaşayan kişilerin tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Sarımsak: Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Dolayısıyla ses kısıklığına da oldukça iyi gelecektir. Sarımsak her derde deva olarak bilinir. Antibiyotik özelliği olan sarımsak boğaz enfeksiyonunu iyileştirir. Ayrıca iltihabı da önleyen sarımsak tüketilmesi önerilir. Sarımsağı dilerseniz çiğ olarak tüketebilir dilerseniz de yemeklere ilave ederek tüketebilirsiniz. Ayrıca sarımsağı ezerek de püre haline getirerek tüketebilirsiniz.

Papatya Çayı: Ses kısıklığına yönelik doğal bitkisel çaylar bulunmaktadır. İlk olarak papatya çayı tüketerek ses kısıklığınızı doğal yollarla giderebilirsiniz. Soğuk algınlığına bağlı öksürük ve farenjit şikayetleri gelişebilir. Bu da ses kısıklığına neden olabilir. Dolayısıyla papatya çayı bu noktada günde 2 defa tüketerek ses kısıklığınızı giderebilirsiniz. İnsan sağlığına pek çok faydası bulunan papatya çayı günlük öğünlerinizin arasında tüketmeniz önerilmektedir.

Nasıl giderilir?

Ses kısıklığı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Dolayısıyla soğuk algınlığı farenjit grip ve nezle gibi hastalıkların yan etkisi olarak ses kısıklığı şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıkların semptomlarına yönelik doğal tedaviler uygulayarak ses kısıklığı şikayetlerinizi minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Bal: Bal tüketerek ses kısıklığınızı giderebilirsiniz. Bal da aynı şekilde doğal antibiyotik gıdalardan biridir. Antiseptik özelliği bulunan bal ses kısıklığını tedavi eder. Enfeksiyonlarla ve bakterilere karşı etkili olan bal karışımı ile ses kısıklığınızı geçirebilirsiniz. Ayrıca balı istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Dilerseniz bala karabiber ekleyerek de hızlı bir şekilde ses kısıklığınızı giderebilirsiniz.

Nane Limon: Nane limon çayı oldukça şifalı bir bitki çayıdır. Bol bol nane çayı tüketerek ses kısıklığını önleyebilirsiniz. Nane limon çayı boğazdaki tüm enfeksiyonu doğal olarak iyileştirir. Ayrıca limon anti bakteriyel özelliği bulunur. Bu şekilde boğazdaki tüm zararlı bakterileri nane limon çayı ile birlikte atabilirsiniz. Nane limon çayını günde iki kez tüketerek bu şikayetlerinizden kısa sürede geçirmek mümkün.

Zerdeçal: Her derde deva olan zerdeçal tam anlamıyla bir şifa deposudur. Dolayısıyla zerdeçal ile birlikte ses kısıklığınızdan korunmak mümkün. Ses kısıklığı boğaz enfeksiyonu nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Zerdeçal boğazda ki tüm enfeksiyonu ve zararlı bakterileri temizleyerek boğazınızın yumuşamasını sağlar. Zerdeçalı bir kase içinde yer alan bal ile birlikte de tüketebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir iyileşme görülecektir.

Ihlamur: Soğuk algınlığı ve soğuk algınlığından kaynaklanan ses kısıklığını ıhlamur ile iyi edebilirsiniz Ihlamur doğal bir bitki çayı olup oldukça şifalıdır. Mukoza ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyi eder. Bu şekilde ses kısıklığı şikayetlerinizden de kurtulmuş olursunuz. Ihlamur en etkili doğal tedavilerden biridir. Sık sık ses kısıklığı problemi yaşıyorsanız ıhlamur çayı tüketebilirsiniz.

Ses kısıklığını evde geçirecek bitkisel ve doğal çözümler

Ses kısıklığını evde yapabileceğiniz doğal ve bitkisel çözümler ile birlikte iyi edebilirsiniz.

Tuzlu Gargara: Tuzlu gargara ses kısıklığına iyi gelen ilk çözüm yollarından biridir. Özellikle tuzlu gargara boğazdaki enfeksiyonu söküp atar. Bu şekilde boğazda ki zararlı bakterilerin de önüne geçmiş olursunuz. Tuzlu gargara oldukça iyi bir çözümdür. Ses kısıklığı problemlerinizi en az seviyeye indirerek kısa süre içerisinde sonuç alabilirsiniz. Bir bardak suyun içine tuz ekleyerek gargara yaparak tükürerek günde 1 defa yapabilirsiniz.

Beyaz Çay: Beyaz çay da aynı şekilde ses kısıklığını gideren bitkisel yöntemlerden biridir. Beyaz çayı günde en fazla 2 defa tüketmeniz önerilir. Boğazı yumuşatır ve mukozanın fazla salgılanmasını engeller. Boğazda ki zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar ve ses tellerini iyileştirir. Bu şekilde ses kısıklığının da önüne geçmiş olursunuz. Beyaz çay evde yapabileceğiniz en etkili çözümlerden birisidir.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi ses kısıklığına iyi gelen evde yapacağınız bir bitkisel yöntemdir. Bir bardak suyun içerisine iki kaşık elma sirkesi ilave ederek karıştırın. Daha sonra bu elma sirkesini boğazınızda gargara yapacak şekilde 1 bardağı bitirin. Bu şekilde elma sirkesi boğazda ki enfeksiyona karşı etkili olacak ve ses tellerinizi iyi ederek ses kısıklığını önleyecektir.