Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Radyospor'da Spor Kazanı programını sunan Özgür Sancar'ın yayınına bağlandı. Şampiyonlar Ligi Finali'nin pandemiden ötürü İstanbul'dan alınıp İngiltere'de düzenleneceği iddialarını yanıtlayan Yardımcı'nın açıklamalarından satır başlıkları.

"Çocuk oyuncağı değil..."

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Servet Yardımcı, "Tabii sizin de söylediğiniz gibi iki İngiliz takımının finale çıkmasından ötürü İngiltere’de yapılan fırsatçılık söz konusu. İngiltere’de popülist yaygarası da diyebiliriz. Hiçbir şekilde ciddiye alınacak bir durum yok. Söz konusu değil. Finale 3 hafta kala İstanbul’un gözden çıkarılması söz konusu değil. Çocuk oyuncağı değil. UEFA bildirisi yapılacak zaten" dedi.

"TFF’nin onayı olmadan başka bir yere alınmasını düşünmek bile büyük saçmalık"

"UEFA finalin başka bir yere alınması söz konusu değil diye bildirmişti zaten. Hangi şartlarda oynanacağı da bildirilecek. Biz tam 1,5 yıldır çalışıyoruz. Yani, her bakımdan. Lojistik, sportif ve tüm şartlar yerine getirildi. Ülkemizin organizasyon becerisi zaten ortada."

"Şu anda, şu dakikada iki kulübün temsilcileri ve UEFA’daki arkadaşlarımızla toplantı yapılıyor. Şu dakikada bile. Dolayısıyla finalin 3 hafta kala UEFA ve TFF’nin onayı olmadan başka bir yere alınmasını düşünmek bile büyük saçmalık."

"Bizim için önemli olan, milyarlarca insanın canlı izleyeceği yeryüzünün en önemli finalini 2005’de olduğu gibi iyi bir şekilde yansıtmak olacaktır. Manchester City ve Chelsea en iyi şekilde İstanbul’da ağırlanacaktır."

"Böyle bir algı çok komik bulundu..."

"Diğer ülkelerin medya temsilcileri tarafından da böyle bir algı çok komik bulundu. 3 hafta var yani. 1,5 yıldır her hafta toplantı yaptık UEFA ile. Her hafta toplantı yaptık. Bu final dünyanın en değerli finali ve o kadar çok detayı var ki. Kusursuz olması lazım. İnşallah 2005 finali gibi unutulmaz bir final olur."

Taraftar nasıl ağırlanacak?

"Takımların sorumluluğunda olan bir prosedür. Takımların havaalanındaki varışlarından stada girişlerine kadar bütün detaylar ele alınıyor. Bugün tamamlanmış olacak."