UEFA’nın İsviçre’de yapılan 45. Olağan Genel Kongresi’nde oylama belli oldu. Buna göre TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, 55 üye ülkenin 47 oyunu alarak yeniden UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

İlk kez 2017’de seçilen Yardımcı, 4 yıl daha görevine devam edecek.