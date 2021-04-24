Servet Yardımcı: Türkiye ses getirecek

EURO 2020 öncesi de umutlu konuşan Yardımcı, "Şahane bir jenerasyonumuz var. Türkiye’nin bu turnuvada çok ses getireceğine inanıyorum. İki maçımız Azerbaycan’da şu an yüzde 50 seyirci kapasitesini teyit ettiler, yüzde 75’e kadar çıkma durumları var. Biz evimizde oynayacağız" ifadelerini kullandı.