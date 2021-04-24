Servet Yardımcı: Türkiye ses getirecek
İkinci kez UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Avrupa Süper Ligi’nin gerçekleşmesinin imkan ve ihtimali yoktu. Tipik bir darbe girişimi engellendi" dedi.
EURO 2020 öncesi de umutlu konuşan Yardımcı, "Şahane bir jenerasyonumuz var. Türkiye’nin bu turnuvada çok ses getireceğine inanıyorum. İki maçımız Azerbaycan’da şu an yüzde 50 seyirci kapasitesini teyit ettiler, yüzde 75’e kadar çıkma durumları var. Biz evimizde oynayacağız" ifadelerini kullandı.