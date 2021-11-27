AMilli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Servet Çetin'den dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Çetin, eşleşme sonrası bir takipçisinin, "Sana ihtiyacımız var reis, bu Ronaldo'yu senden başkası durduramaz" mesajını kendi hesabından yayımladı.

Eski milli futbolcunun bu gönderisi sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Servet Çetin, EURO 2008'de oynanan maçta etkili bir savunma yaparak Ronaldo'ya gol izni vermemiş ancak Portekiz, Pepe ve Meireles'in golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla çıktığı 184 maçta 115 gol atma başarısı gösterdi.











