Futbol hem Türkiye hem de dünya genelinde oldukça ilgi gören bir spor dalıdır. Bu sebeple de futbolcu ve teknik direktörlerin kariyer hayatları sıklıkla araştırılan bir konudur. Bu bağlamda, Türkiye’de merak edilen futbolcu ve teknik adamlardan biri de Servet Çetin olarak kabul edilmektedir. Eski futbolcunun kariyer yaşamı büyük başarılarla doludur.

Servet Çetin nereli?

Servet Çetin’in aslen nereli olduğu futbolcuyla alakalı sorulan sorulardan biridir. Buna göre Servet Çetin’in Azeri kökenli olduğu bilinmektedir. Ancak eski futbolcu ve teknik adamın doğum yeri Iğdır iline bağlı Tuzluca ilçesidir.

Servet Çetin kaç yaşında?

Kariyerine; kulüp, milli takım futbolculuğu ve teknik adamlık pozisyonları yazdıran Servet Çetin, 17 Mart 1981 tarihinde doğmuştur. Eski defans oyuncusunun şimdiki yaşı 39’dur. Kendisi takımlarında bir savunma oyuncusundan beklenen tüm performansları sergilemiştir. Buna göre; stoper, libero, bek ve kanat bek olarak sıralanan defans oyuncuları kendi kaleleri önündeki alanı korumakla görevlidir.

Servet Çetin hangi takımlarda oynadı?

Servet Çetin’in profesyonel futbol kariyeri 1998 – 2001 sezonunda Kartalspor ile başlamıştır. Burada 3 sezon boyunca takım forması taşıyan Servet Çetin sonrasında farklı takımlara transfer edilmiştir. Servet Çetin’in sözleşme imzaladığı kulüp takımları sırasıyla; Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe , Sivasspor, Galatasaray , Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu şeklindedir.

Servet Çetin’in defans oyuncusu olarak en fazla maça çıktığı takımı Fenerbahçe’dir. Bu bağlamda, futbolcu 2003 ve 2006 yılları arasında Fenerbahçe takımıyla toplamda 117 maça çıkmıştır. Bu maçlar süresince de 10 adet gol atmıştır.

Servet Çetin, yaklaşık 18 sene profesyonel futbolculuk yapmış bir sporcudur. Kendisinin son sözleşmesi 2014 – 2016 arasında Mersin İdman Yurdu ile yapılmıştır. Dolayısıyla başarılı futbolcu en son Mersin İdman Yurdu’nun formasını giymiştir.

Servet Çetin eski bir futbolcu olduğu için şu an takım oyunundan herhangi bir maaş geliri elde etmemektedir. Ancak halihazırda Servet Çetin’in kariyeri teknik adam olarak devam etmektedir. Yardımcı antrenör olarak sorumluluk alan isim, anlaşmalı spor kulüplerinden sözleşme bedelini tahsil etmektedir.

Servet Çetin’in Milli Takım kariyeri nasıl?

Servet Çetin, kulüp kariyerine devam ettiği esnada eş zamanlı olarak milli takım oyunculuğu da yapmıştır. Kendisi ilk defa Türkiye U-17 takımıyla 2003 yılında forma giymiştir. Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasında yapılan hazırlık maçında Servet Çetin toplam 2 gol atmıştır. Bundan sonra da kariyeri boyunca milli takımla toplam 79 defa maça çıkmıştır.

Servet Çetin’in A Milli Takım ile çıktığı maçlarda genellikle 2 numaralı formayı aldığı bilinmektedir. Bu formayla attığı gollerin toplam sayısı ise 5’e ulaşmaktadır. Servet Çetin tarafından atılan goller; 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri, 2009 Türkiye – Ukrayna Hazırlık Maçı ve 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri şeklindedir.

Servet Çetin’in teknik adamlık kariyerinde hangi takımlarla çalışmıştır?

Servet Çetin son olarak Mersin İdman Yurdu’nda futbolculuk yapmıştır. Bundan sonra teknik adamlık kariyerine devam etmiş ve teknik direktör yardımcılığı yapmaya başlamıştır. Servet Çetin’in bu konudaki ilk anlaşması Antalyaspor Altyapı ile olmuştur. Tecrübeli sporcu ilk olarak 2016 – 2017 sezonunda Rıza Çamlıbay’ın yardımcılığını üstlenmiştir. Bundan sonra da aynı pozisyonda Trabzonspor , Konyaspor ve Sivasspor ile sözleşme imzalamıştır.

Yardımcı antrenörün görevi en geniş anlatımıyla takım sporcuları teknik ve taktiksel anlamda yetiştirmektedir. Buna ek olarak sporcuların ilgili faaliyetlere hazırlanması da yine teknik adamların sorumluluğu arasındadır. Servet Çetin, futbolculuk kariyerinde biriktirdiği başarıla teknik adam olarak devam etmekte ve genç yeteneklere rehberlik etmektedir.