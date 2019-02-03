Servet Çetin: Galatasaray başkaydı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Servet Çetin, Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın Uçankuş Tv ekralarında hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin en renkli programlarından olan Tahminim Pekmez’e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin iki büyük kulübünde de forma giymenin kendisi için çok özel olduğunun altını çizen eski milli futbolcu, uzun yıllar formasını terlettiği Galatasaray’ın kendisi için özel olduğunu ifade etti. Servet Çetin, ‘‘ Çok genç yaşlarda büyük takım forması ile tanışmanın mutluluğunu yaşadım. Fenerbahçe’de forma giyerken çok gençtim. İlk senelerde de çok fazla forma şansı bulamamıştım ama sonrasında çok önemli şanslar yakalayıp iyi de maçlar çıkarmayı başardım. Zico geldikten sonra ise tablo tersine dönmeye başladı ve Brezilyalı oyuncuların kadroya katılmasından sonra ayrılmak zorunda kaldım ve Sivasspor’a geçtim. Burada gösterdiğim performansla 9 ay sonra Galatasaray’a transfer oldum. İlk Sarı-Kırmızılı formayı giydiğim dönemde ufak tefek tepkilerle karşılaştım fakat sonrasında taraftarlar hep güzel bir şekilde beni destekledi ve uzun yıllar Galatasaray formasını başarıyla taşıdım. Çok iyi sezonlar geçirdim Galatasaray’da. Evet iki büyük camiada oynamak büyük onur benim için ama Galatasaray’ın yeri çok başka’’ dedi.

BAŞAKŞEHİR FAVORİ

Ligin son durumunu da değerlendiren eski milli oyuncu, ‘‘Puan sıralamasına baktığımızda Başakşehir’in çok ciddi bir avantajı var. Uzun zamandır söylüyorum bu sezon mutlu sona Başakşehir ulaşacak gibi gözüküyor’’ diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay’ın ekibinde yer aldığını da kaydeden Servet Çetin, ‘‘Şu anda Rıza hocanın ekibindeyim. İlk Antalyaspor sonra Trabzonspor son olarak da Konyaspor’da çalıştık. İleri de hedefim tek başıma yola devam etmek istiyorum’ ifadelerini kullandı.