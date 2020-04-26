Servet Çetin: Bana gazı verdiler

Kulüpte forma giydiği dönemdeki anılarından bahseden Servet, “Denizlispor’da oynarken başarılı performans sergiledim. Daum beni Fenerbahçe’ye istedi. ‘6 ay içinde seni dünya çapında oyuncu yapacaklar’ deyip gazı verdiler bana. İlk 3 hafta oynamayınca arkadaşımdan İngilizce ve Almanca öğrendim. Daum’un odasına gittim, ‘Ben ne zaman oynayacağım’ deyip, Türkçe’de argo bir kelime kullandım ve çıktım. Ondan sonra beni hep oynattı. 2006’da şampiyonluğu Galatasaray’a kaybettiğimiz Denizlispor maçından sonra soyunma odasından 3-4 saat çıkamadık. Herkes oturduğu yerde kaldı. Duşa hemen giremedik. Anlatması çok güç. Büyük bir acı ve kayıp oldu” ifadelerini kullandı.