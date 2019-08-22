Servet avcısı Jose Mourinho

İngilizler’in önde gelen gazetelerinden The Sun, dünya futbol tarihinde transfere en çok para yatıran teknik adamları araştırdı. Buna göre listenin zirvesinde Portekizli efsane menajer Jose Mourinho yer aldı.

Kariyerinde Porto, İnter, Chelsea, Real Madrid ve Manchester United gibi devleri çalıştıran 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, toplamda 97 oyuncu transfer etti. Mourinho, bu oyuncular için çalıştırdığı takımlara 1.4 milyar Pound (9.2 milyar TL) harcama yaptırdı.

Portekizli teknik adamı ise 85 futbolcu ve 1.11 milyar Pound (7 milyar TL) ile Carlo Ancelotti takip etti. Listede 3. sırada yer alan Pep Guardiola’nın harcadığı miktar ise dikkat çekti.

En lüksü Guardiola!

Katalan teknik adam, kariyeri boyunca 52 isme imza attırdı, kulüplerine ise 1.03 milyar Pound (6.5 milyar TL) bonservis bedeli ödettirdi. Bu sayılara bakıldığında Guardiola’nın futbolcu başına harcadığı ortalama miktar 19.8 milyon Pound (125 milyon TL) oldu.

Guardiola’yı ise sırasıyla Manuel Pellegrini ve Massimiliano Allegri takip etti.