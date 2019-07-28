Gökhan German / Fanatik

Bu sezon Anadolu Efes’te görev yapan guard Buğrahan Tuncer ile pivot Sertaç Şanlı, sezon öncesinde konuştu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşayan, Euroleague’de ise final gören iki basketbolcu, A Milli Takım’ın Slovenya kampında 31 Ağustos-15 Eylül arasında Çin’de gerçekleştirilecek Dünya Kupası için FANATİK’e çok özel açıklamalarda bulundu.

Bazen az, bazen çok dakika aldınız. Sürekli kendinizi hazır tutmak zor olmuyor mu?

Sertaç: Kolay değil ama her hazır olmak zorundasınız. Ne zaman şans geleceği belli olmaz. O şans geldiğinde de katkı vermek zorundasınız. Bana en önemli yerde bu fırsat geldi. Finalin 7. maçında. İyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Şampiyonlukta payım olduğu için çok mutluyum. Sezon içinde, oynadık, oynamadık, sadece idman yaptık. O zamanlar çok zor oluyor. Ama sezonun ortasından sonra o eşiği aştıktan sonra sürekli hazır kalıyorsun. Tabii ki kolay değil.

Buğrahan: Zor tabii. Özellikle psikolojik açıdan hazır olmak zor. Biz Türk insanı olarak duygusal yapıya sahibiz. Benim için sadece ligde oynamak, Euroleague’de az süre almak zor oluyordu. Ama şartlar bunu gerektirdi. Bu sene inşallah daha çok süre alırız. Yabancılarla mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Eksik olduğumuz sanmıyorum. Bu yıl Türk oyuncular açısından daha iyi geçecektir.

Final serisinin son maçında Ergin Ataman ayağa kalkmadı. Bunu biliyor muydunuz? Gördükten sonra neler düşündünüz?

Buğrahan: Biz de o anda gördük. Belki ilk periyot ya da 5 dakika oturur diye düşündüm ben. Ama maçtan sonra şakasını da yaptı; “Seneye Final-Four finalinde de ayağa kalkmayı düşünmüyorum, böyle daha iyi oynuyorsunuz. Benim burada yapabileceğim bir şey yoktu. Çıkıp oynayacaksınız” dedi. Ama iyi oldu, sonunda kupayı aldık.

Sertaç: Hiç beklemiyorduk. Ben maçın 5. dakikasında farkettim. Çok şaşırdım. Kupayı kazandıktan sonra geldi, “Son maç size bıraktım. Size güvendim, bir şeye karışmadım. Aynısını Euroleague finalinde de yapacağım” dedi. İnşallah seneye de Euroleague finaline çıkar ve bu kez kazanırız.

Dünya Kupası yaklaşıyor. Çok önemli bir organizasyon. Çin’de nasıl bir takım seyredeceğiz?

Buğrahan: Sıkı bir kamp dönemi geçiyor. Bu forma herkese nasip olmaz. Formanın hakkını vereceğiz. Dünya Kupası’nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yetenekli bir takımız. Topu paylaştığımızda iyi oynuyoruz. Hedefimiz kapasitemizin maksimumunu sahaya yansıtıp, olabilecek en iyi dereceyi almak.

Sertaç: Bu takıma daha Ersan ve Wilbekin eklenecek. Kapasiteli bir ekibiz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Öyle düşünürsek bence daha başarılı oluruz.

12 dev adam ruhu geri geliyor. Ankara seyircisi her maçı doldurdu. Çin’de 12 Dev Adam, nasıl bir basketbol oynayacak. Türkiye’ye bir mesajınız var mı?

Buğrahan: Biz iki yıldır Ankara’da kaybetmedik. Seyirci bütün maçları tıklım tıklım doldurdu. Bize büyük destek verdiler ve güvendiklerini gösterdiler. Biz duygusal insanlarız. Kendi seyircimiz önünde daha enerjik oluyoruz. Ama Türk insanı her yerde. Çin’de de seyircimiz olacaktır. Türk halkı bizden desteklerini esirgemesin. Sadece desteğe ihtiyacımız var. Halktan, medyadan, antrenörlerimizden destek bekliyoruz. Onu hissedersek daha iyi ve rahat oynuyoruz. Son ana kadar bize güvensinler. Genç bir jenerasyonuz var.

Sertaç: Ankara’da Türk halkından çok önemli destek gördük. Bizim sahadaki mücadelemizi gördükçe o destek daha da arttı. Çin’de de desteği, arkamızda olduklarını hissedersek çok daha iyi oynarız. Sonuna kadar savaşıp Ay-Yıldızlı formanın hakkını vereceğiz.

Önemli bir tecrübeydi

Anadolu Efes, 19 yıl sonra Final-Four oynadı. İlk kez finale çıktı. Finalde kaybetmek nasıl bir duygu?

Buğrahan: Oraya çıktıktan sonra kimse kaybetmek istemiyor. Kötü bir his. Son raddeye gelmişsin, finale çıkmışsın... Ama olmadı. Seneye inşallah. Sertaç: Final-Four’a gittikten sonra kazanabileceğimizi hissettik. Fenerbahçe maçını çok iyi oynadık. CSKA’ya kaybetmek moral bozucu oldu. Kazanıp dönmeyi çok istiyorduk. Final havasını hissetmek bizim için önemli bir tecrübeydi.