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Sertaç Şanlı: "İnşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız"

34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek kazanan Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı, "Mutluyuz, inşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız" ifadelerini kullandı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 23:59
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34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek kazanan Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek her zaman önemli" diyen Sertaç, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu ifade etti. Bu anlamda farkı 10 sayıya kadar çıkarttıklarında dahi Fenerbahçe'nin basit hataları iyi değerlendirdiğini kaydetti.

Şanlı, "Mutluyuz, inşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız" temennisinde bulundu. 

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