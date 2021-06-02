Sertaç Şanlı: Ergin Ataman Avrupa’da en iyi başantrenör

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, şampiyon oldu ve tarih yazdı. Anadolu Efes forması giyen Sertaç Şanlı, şampiyonluk hakkında çok özel açıklamalar yaptı.

Radyospor’da Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Sertaç Şanlı’nın açıklamaları şu şekilde:

“3 senenin emeği var”

Yaşadıkları tarihi zaferin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Sertaç Şanlı, “Böyle bir kupayı Türkiye’ye getirmek büyük mutluluk verdi. Ortada 3 senenin emeği var. Çok iyi bir ritim yakaladık. Üçüncü sene sonunda emeğimizin karşılığını aldık. Çok mutluyuz” ifadesini kullandı.

“Geçen sene oynansaydı yine şampiyon olurduk”

Hatırlanacağı üzere koronavirüs tehdidi sebebiyle geçen sezon Euroleague kayıp bir sezon olarak kayıtlara geçmişti.

Sertaç Şanlı, “Eğer geçen sezon Euroleague oynansaydı şampiyon olur muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tüm takım olarak iyi bir atmosfer yakalamıştık. Geçen sene eğer oynasaydık yine kazanırdık. Yüzde yüz. Anadolu Efes’e haksızlık yapıldı mı? Elde olmayan sebepler var. Kimsenin müdahale edebileceği bir durum yoktu. Pandemiye nasıl önlem alınacağı belli değildi. Oynatılsaydı da yine kimse bir şey diyemezdi. Geçen seneye özel bir karardı. Geçtiğimiz sezonu atlattık ve bu sezon hak ettiğimiz kupayı aldık. “

“Ergin Ataman Avrupa’da en iyi başantrenör”

Sertaç Şanlı, Aydın Örs’ten sonra Anadolu Efes’e büyük bir kupa kazandıran ve 25 yıl sonra büyük bir başarı elde eden Ergin Ataman’dan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Şanlı, “Ergin Ataman’ın çok özel bir yeri var. Ergin ağabey ile birlikte Euroleague şampiyonu olduk. Galatasaray’da da kupa almıştık. Tabii Euroleague’in yeri ayrı. Avrupa’da en iyi başantrenör o. Benim için şu anda öyle” dedi.

Lig için hedefleri

“İnşallah Türkiye’de de şampiyon oluruz. Sezonu çifte kupayla kapatmayı arzu ediyoruz” diyerek ligdeki hedeflerini de açıklayan Sertaç Şanlı sözlerini taraftarlara şu mesajı vererek tamamladı:

“Bütün sene bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi şampiyonluğa bizden çok onlar inandırdılar. Sosyal medyadan gelen mesajlarla bu takım şampiyon olacağız dediler. Bütün mesajların da yeri ayrı. Herkesin desteğini arkamızda hissettik. Bu da ekstra bir motivasyon oldu.”