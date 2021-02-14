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Sertaç Komsuoğlu'ndan imâlı tweet'ler

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medyadan imâlı açıklamalarda bulundu. Tweet'lerin Fenerbahçe-Karagümrük maçından sonra gelmesi de dikkat çekti.

14 Şubat 2021, Pazar 01:02 Son Güncelleme:
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Sertaç Komsuoğlu'ndan imâlı tweet'ler

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Karagümrük maçının ardından yapılan hakem tartışmaları ve sosyal medyadaki eleştirilere sert çıktı.  Önce "Herkesin rengi belli oluyor... Hadi bakalım, el mi yaman bey mi!" diyen Komsuoğlu, daha sonra ise "Konu adamlığa geldiyse... Siz kalkın isterseniz!" tweet'ini attı. 

Ancak Komsuoğlu bu tweet'lerle ilgili net bir söylemde bulunmadı.





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