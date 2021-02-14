Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Karagümrük maçının ardından yapılan hakem tartışmaları ve sosyal medyadaki eleştirilere sert çıktı. Önce "Herkesin rengi belli oluyor... Hadi bakalım, el mi yaman bey mi!" diyen Komsuoğlu, daha sonra ise "Konu adamlığa geldiyse... Siz kalkın isterseniz!" tweet'ini attı.

Ancak Komsuoğlu bu tweet'lerle ilgili net bir söylemde bulunmadı.















