Sertaç Komsuoğlu: Transfer her zaman olabilir

Sertaç Komsuoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Bugün Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo kadın basketbol maçındaydık. Çok güzel bir galibiyet aldık. Kadın Basketbol Takımımızı kutluyorum. Çok güzel mücadele ettiler ve yıla çok anlamlı bir galibiyetle veda ettiler. Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız şu anda namağlup bir takım. İnşallah gelecek sene de aynı performansı sürdürecekler.

Fenerbahçe Beko’ya gelince, sizinle zaman zaman konuşuyoruz, hatta bazen taraftarlarımız ‘Galibiyetlerden sonra konuşuyorsun’ diye eleştiriler yapıyorlar. Tabii mağlubiyetlerden sonra konuşacak enerjimiz kalmıyor bazen. Çok güzel bir galibiyetle yıla veda ediyoruz. Fenerbahçe Beko olarak yılı takım oyunu oynadığımız farklı bir galibiyetle kapatıyoruz. İnşallah bundan 3 gün sonra da yeni yıla güze bir galibiyetle başlayacağımıza inanıyorum.

Ocak ayı Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague macerası için, EuroLeague’deki performansı için çok önemli bir ay. 6 maçımız olacak. Bu 6 maçtan istediğimiz sonuçları alabilirsek o zaman çok daha iddialı konuşabileceğiz. İnşallah ocak ayını Fenerbahçe Beko olarak çok güzel bir şekilde tamamlayacağız.

Fenerbahçe Beko için her zaman transfer olabilir. Marko son hızla takıma uyum sağlıyor. Alex de önümüzdeki maçlarda artık aramızda olacak. Kendisi normal performansını sergilemeye başladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda Alex de aramıza katılacak. Bu doğrultuda 2021 yılı Fenerbahçe Beko açısından çok güzel bir yıl olacak.

Doğal olarak taraftarımız bazı bölgelere transferler istiyor, bu konuda mesajlar atıyor. Bu konuda gerek sosyal medya üzerinden, gerek bizlere ulaşarak yoğun talepleri oluyor. Fenerbahçe belli bir strateji dahilinde bu konuya yaklaşıyor. Her zaman her takımın transfer ihtiyacı var daha iddialı olmak için. Kadronun genişliği yarışlarda bu tarz iddialı takımlar için önemli. Her an bizim de kararlarımız olabilir ama taraftarlarımızdan özellikle ricam, bu takıma inanmaları. Önce çok iyi başladık sonra maalesef olmaması gereken yenilgiler aldık. Yani kazandığımız maçları verdik. Sonra takımın özgüveninde bir eksilme oldu fakat bu yaraları sardığımıza inanıyorum. Takım gitgide daha iyi oynuyor. Daha da iyi olacak. Bu ocak ayını istediğimiz sonuçlarla atlatırsak o zaman çok daha iddialı demeçler verebilirim, daha sık televizyona çıkabilirim.