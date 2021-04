Üzgünüz. Çocuklar 3 periyot çok iyi mücadele ettiler. Sonrasında gerekli noktalarda maça damgasını vuran bazı hakem yorumları oldu. Hakemlere bu maçta sığınmak istemiyorum. Hakem hatalarına da sığınmak istemiyorum doğal olarak. Sezonu bu hakemlerle bitirdik, play-off’lara da bu hakemlerle başlıyoruz. Şikayetlerimizi bildiriyoruz, ‘EuroLeague’in marka değeri’ diyoruz, EuroLeague’le ilgili yatırım yapıyoruz ama bunlara dikkat edilmesi lazım. Çocuklar terlerini sonuna kadar akıttılar, maçı tam kırdık, öyle enteresan müdahaleler yapıldı ki rakip takım maça tekrar ortak edildi.

Eğer amaç bir takımın her yıl Final Four’a katılmasıysa, biz bu rakibi eleyemeyiz. Ama amaç play-off’ların oynanmasıysa biz bu takımı eleyebiliriz. Onu da net söyleyeyim.

Taraftarlarımıza buradan mesajlarım olacak. Taraftarlarımız, ‘Kim sakat, niye duyurmuyorsunuz?’ diye sürekli eleştiriyor. Bakın, Hackett bugün EuroLeague’e bile açıklandı, ‘sakat oynamayacak kesinlikle’ diye. Bugün sahada, hiçbir sakatlığı da yok. Çok farklı hareketler var, yorumlar var, değerlendirmeler var. Play-off serisidir, 5 maçtır. Taraftarlarımızın bu takıma sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum. Bugün kaybediyoruz, bu çocuklar da aynı şekilde üzülüyor. Taraftarlarımız da üzülüyor, biz de çok üzülüyoruz. Hatta üzülmekle kalmıyoruz, sinirliyiz de…

Gördüğümüz pozisyonlar var. Stepsler var, yürümeler var. Bizim çocuklar bir şeye dokunduğu anda faullerin çalınması, buna karşılık rakip takıma karşı çok daha iyi niyetli… Bana kimse son dakikalardaki faulleri anlatmasın. Maç bitti bir anlamda. Bittikten sonra bizim lehimize fauller çalınmaya başlandı.

Bu 5 maçlık bir seri. Biliyorum taraftarlarımız çok üzülüyorlar, her yenilgide çok kızıyorlar, bize de kızıyorlar. Lütfen bize kızsınlar, bana kızsınlar ama bu çocuklara sahip çıksınlar. Bu seriyi geçeceksek onlarla geçeceğiz. Bu da bir gerçek. Sezon sonunda eğer takım olarak başarısız olursak her türlü eleştiriyi, her türlü yorumu yapsınlar amaşu 1 haftalık süreçte lütfen takıma sahip çıksınlar. İnşallah iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.