Bir atak olarak farklı zamanlarda ortaya çıkan serotonin sendromu, gündelik yaşamı tehdit eden önemli rahatsızlıklardan biridir. Paralel olarak tetiklenmek suretiyle vücutta birçok değişik sorun yaşatabilir. O yüzden mutlaka meydana gelen belirtileri iyi analiz etmek ve buna göre doktora başvurmak büyük öneme sahiptir. Erken tanı ve teşhis ile beraber tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınabilir.

Serotonin sendromu nedir?

Serotonin sendromu insanın hayatında yaşadığı bir ataktır. Vücudun ihtiyacından ve kaldırabileceğinden yüksek oranda bulunması ile beraber meydana gelir. Hatta hayati bir tehlike yarattığını dile getirmek mümkün. Beyin ile sinir hücreleri arasında iletişim imkanı sağlayan serotonin, kısacası sinir sistemi konusunda önemli bir göreve sahiptir. Özellikle vücutta yeterli serotonin olmaması ile beraber, depresyon başta olmak üzere birçok farklı sorun yaşanabilmektedir.

Diğer taraftan halsizlik, mutsuzluk ve içe kapanıklık gibi birçok problem ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Eğer vücutta serotonin fazla olur ise bu defa değişik sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalınır. Depresyonun aksine bu defa aşırı sinirlilik, denge düzeninin bozulması ve aşırı hassaslık gibi birçok durum ile karşılaşmak mümkün. O yüzden belli başlı tedavi yöntemleri için erken zamanda doktora başvurma önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Serotonin sendromu belirtileri nelerdir?

Serotonin sendromu belirtileri şiddetine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genel olarak çoğunlukla bu tür bir sendrom ile karşı karşıya kalan kişiler için öncelikle belli başlı normal belirtiler kendini göstermeye başlar.

- Tedirgin ruh hali,

- Bilinç bulanıklığı,

- Gergin ruh hali,

- Tansiyon düşmesi ya da yükselme,

- Göz bebeklerinin büyümesi,

- Aşırı terleme,

- İshal,

- Mide bulantısı,

- Kalp ritminde yükseliş,

- Baş ağrısı,

- Titreme,

- Kas koordinasyonun kaybı,

- Vücut ısısında yaşanan ani değişimler,

- Kaslarda seyirme,

Bu gibi belirtiler ile beraber aynı zamanda şiddetli gelişen vakalarda daha değişik sorunlar söz konusu olur.

- Nöbet geçirme,

- Yüksek ateş,

- Bilinç kaybı,

- Düzensiz kalp atışı,

Şiddetine bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler ile beraber serotonin sendromu konusunda, mutlaka zamanında gerekli önlemlerin alınması, ilerlemesine önlem noktasında büyük bir potansiyel teşkil ediyor.

Serotonin sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Genel olarak serotonin sendromu için karşılıklı doktor hasta görüşmesi üzerinden, hastanın dinlenmesi ile beraber tedavi yöntemleri ele alınır. Yapılacak tedavi konusunda gözlem büyük öneme sahiptir. Bu konuda genel olarak ilaç tedavisi ile beraber uygulama gerçekleşir. Özellikle yaşanan nöbetleri minimum seviye çekebilmek adına, uzman doktor kontrolü altında farklı ilaçlar değerlendirilir.

Aynı zamanda vücuttaki su oranının korunabilmesi için serum desteklenir. Çok ağır ve ciddi vakalar söz konusu olduğunda serotonin yükselişini durdurmak amaçlı, belli başlı bazı ilaç tedavileri ele alınır. Alınan bu ilaçlar uzman doktor kontrolü altında desteklendiği süreç içerisinde sağlanır. Belli bir süreç içerisinde aynı şekilde gözlem devam edilerek, hastalığın seyri konusunda bilgiler alınmaya çalışılır. Olumlu ya da olumsuz gelişmeye bağlı olarak farklı tedavi yöntemlerine geçilebilir ya da tedavi yöntemleri sonlanabilir.

Serotonin sendromu testi nasıl yapılır?

Seretonin sendromu testi için herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. O yüzden teşhis belirti ve şikayetler üzerinden ele alınarak bunu uygun şekilde tedavi yöntemleri sağlanır. Şikayetler dinlenmek suretiyle ortaya çıkan belirtiler üzerinden, belirli bir planlama yapılır. Tamamen psikolojik bir süreç olduğundan dolayı özellikle gözlem serotonin sendromu konusunda büyük öneme sahiptir. O yüzden herhangi bir test olmadan belirtiler ile beraber şikayetler üzerinde buna göre tedavi uygulanması sağlanır.

Serotonin sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Serotonin sendromu tedavi edilmezse ileriki safhalarda çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilmektedir. Özellikle beyin ile sinir hücreleri arasında bir iletim üzerinden görevi bulunan serotonin eksikliği ya da yüksekliği, doğrudan psikolojik problemler ile karşı karşıya bırakır. Bu durum özellikle çok ciddi depresyonlar ya da aşırı sinirlilik gibi durumların artışına sebep olabilir. Zaman içerisinde hayati tehlike dahi yaratabilecek bir boyuta taşıyabilmektedir.