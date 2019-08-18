Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçında Sivasspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

TRT Spor'da yayınlanan programda Serkan Reçber, Beşiktaş'ın aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

Reçber, siyah beyazlı futbolcuların performansını da yorumladı. Reçber'in açıklamaları şöyle;

Beşiktaş'ın ciddi eksikleri vardı. Burak, bu takımın yeri doldurulamayan en önemli parçası ve bugün hücumda gördük ki Güven şu an için Burak'ın alternatifi olamayacak. Umut da Beşiktaş'ın hedefe giderken Burak olmadığında ve işler sıkıştığında oyuna girerek etki edecek bir izlenim vermedi. Elbette topu oraya getirmeniz lazım ki santrfor için ölçü olsun. Umut istediği toplarla buluşamadı.

Quaresma'nın performansı sürpriz değil

Quaresma kimine göre hayal kırıklığı, kimine göre değil, kimine göre sürpriz. Bana göre ise bu performansı sürpriz değil. Kanaatim en başından beri aynıydı. Yaşanan geçen seneki olaylar, taraftar ve oyuncu arasındaki organik bağın zayıflaması, kulüp içerisindeki dengelerin ekonomik açıdan zorlaşarak oyuncunun mutsuzluğunu dile getirerek bunu ifade etmesi; bize bugünkü performansı biraz daha iyi anlatıyor. Caner Erkin'in formsuzluğu, savunma zaafiyetlerinin artarak devam etmesi çok kabul edilebilecek bir şey değil. Pedro'nun transferinin bu sıkıntıyı çözmek adına yapıldığını görüyoruz.

Oğuzhan'ın Beşiktaş'la ilgili duygularının azaldığını düşünüyorum

Oğuzhan, hepimizin büyük beklenti içerisinde olduğumuz, yeteneklerine saygı duyduğumuz, daha önce yaptığı işleri tebrik ettiğimiz bir oyuncu ama bugün de bu beklentiye karşılık veremedi. Oğuzhan'ın da ben Beşiktaş'la ilgili duygularının azaldığını düşünüyorum. Gayret edersiniz, istersiniz, zorlarsınız olmaz. Biz de 'Oğuzhan oyuna girdi elinden gelen gayreti gösterdi, bir lider olarak takımı ayağa kaldırdı, doğru oyunu oynatmaya çalıştı" deriz. Ama Oğuzhan'da bunu göremedik.

Ruiz'i beğendim

Gökhan, istekli arzulu ama fazla oyun içine giremedi. Boyd, iyi bir kanat oyuncusu, iyi bir çizgi oyuncusu, ama iyi bir pasör değil. Visca ile Boyd'u kıyaslamamak lazım. Belki ileride olabilir ama şu an için çok erken. Sol stoper Ruiz'i beğendim.