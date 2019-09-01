Serkan Reçber: Beşiktaş geçen haftadan daha iyi oynadı!

İşte Serkan Reçber'in yorumları:

"Beşiktaş kazanmaya daha yakındı ancak skor yapamadı. Geçen hafta kazanmasına rağmen daha kötü oynamıştı Beşiktaş. Bu durum gelecek için daha umut verici. Skorun telafisi vardır ama oyunu telafi etmek kolay

değildir. Doğruları daha fazla yapan bir Beşiktaş vardı. Milli Takım arasıanda da doğrulara çalışacaklardır. Pası daha hızlı yaptılar, daha dikine oynadılar, daha kendi oyunlarını oynadılar. Abdullah Avcı'nın istediği oyunla,

Beşiktaş'ın sahip olduğu oyuncu grubunun aynı paralelde olmadığnı düşünüyorum. bence Milli Takım arasında Abdullah Hoca, yardımcıları ve oyuncularıyla beraber doğru oyunu bulmak için çok çalışacak. "



