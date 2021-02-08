Serkan Özbalta: Önemli olan sezon sonu ipi göğüslemek

Tüm liglerde namağlup tek takım olan siyah beyazlı ekibin teknik patronu Özbalta, "Dirençli bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. İkinci yarıda dalgalanmalar olabileceğini söylemiştim. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Allah'a şükürler olsun yenilmeyen bir takımız. Önemli olan sezon sonu ipi göğüslemek. Sezon sonuna kadar bu ciddiyetle gitmemiz lazım. Bu gemiyi limana hep beraber yanaştırmak istiyoruz" dedi.

Manisa temsilcisi, en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un da haftayı 1 puanla kapatmasıyla aradaki 14 puanlık farkı korudu.

DHA