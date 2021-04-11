Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta deplasmanda Uşakspor’la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, bitime 5 hafta kala Spor Toto 1. Lig’e çıkmayı garantiledi. Maç sonrası konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, şampiyonluk hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Manisa’nın diğer temsilcisi Manisaspor’un profesyonel liglere veda ettiğini hatırlatan Özbalta, "1. Lig’de Manisa halkının takdirine şayan olabilecek bir başarı sağlama hedefiyle mücadele edeceğiz. Kalan 4 müsabakada yenilmeden inşallah adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek sezon da sağlıklı bir yapılanma içinde yollarına devam edeceklerini kaydeden Özbalta, "Burası bir şehir takımı. Manisa Futbol Kulübü'nün iddiası olacaktır. Bu seneki hedefimiz sadece netice değil iyi oyunla galibiyet almaktı. Sahada üretmekti amacımız, sadece rakipleri yenmekle olmayacağını bilen bir oyuncu grubu vardı. Seneye de aynı şekilde devam edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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