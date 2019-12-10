Serkan Özbalta: Maç 1-0 bitseydi çok üzülürdüm

TFF 1. Lig’de 14. haftanın kapanış maçında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta maça iyi hazırladıklarını söyledi ve ekledi:

"Karşımızda oyun disiplininden kopmayan, mücadele gücü yüksek bir takım vardı. 7 maçtır hiç kaybetmemişlerdi, bu maçla birlikte 8 maç oldu. Onların da Play-off potasının içinde kalıp yukarı doğru tırmanma hedefi var. Bizim de buraya gelirken aynı düşüncelerimiz vardı. Devre arasına 3 maç kala alabileceğimiz en iyi puanı alıp potada kalmak istiyorduk. Tempolu ve mücadele gücü yüksek bir maç oynadık. Çok net pozisyonlarımız vardı, kazanabilirdik. Özellikle ikinci yarının ilk 25 dakikasında oyunu domine ettiğimize inanıyorum. Pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik maçın seyri değişebilirdi. Futbolda atamayan atarlar diye bir tabir vardır ve neticesinde golü yedik. Maç 1-0 bitseydi çok üzülürdüm, çünkü oyuncularımız çok fazla çaba gösterdi. 1-0 geride olduğumuz bölümde bile hep iyi oynayan bir takımımız vardı. Son dakikada attığımız gol hepimizi mutlu etti. Buradan 1 puan almak iyidir"