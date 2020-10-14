Serkan Özbalta: İyi şeyler yapıp, üstüne koyarak gidiyoruz

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Niğde Anadolu FK deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Oyun ciddiyetini bırakmadan kazandıklarını belirten Özbalta, “Karşılaşma bizim açımızdan çok verimli geçti. Cumartesi günü oynadığımız İnegölspor müsabakasında rakibin 10 kişi kalmasıyla ciddiyetimizi yitirmiştik. Ancak bugün 1-0, 2-0 ve 3-0’ı yakaladıktan sonra ciddiyeti elden bırakmadık. Bu beni çok mutlu etti. Bir maçı kazanmak çok güzel duygu. Oyuncularımın maçın içerisinde gösterdiği ciddiyet beni çok memnun etti. Adım adım gidiyoruz. İyi şeyler yapıyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Takımımından çok memnunum. Bir sonraki maçımız gelecek Çarşamba günü. Evimizde Ergene Velimeşespor’la oynayacağız. Aynı ciddiyetle devam etmek durumundayız. Rakip takımlar biraz daha temkinli oynayacaktır çünkü kazandığımız maçları farklı skorlarla kazanıyoruz. Ama kazanırken oyuncularımız üreterek, geliştirerek kazanıyorlar. Oyuncularımdan çok memnunum. Bu galibiyet Manisa şehrine hayırlı olsun” dedi.



