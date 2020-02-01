Serkan Özbalta: Çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum

TFF 1. Lig’de konuk ettiği Adana Demirspor’a 3-1 mağlup olan Keçiörengücü’ün teknik direktörü Serkan Özbalta, "Adana Demirspor takımı ile oynadık. Çok yüksek fiyatlardan alınmış oyunculardan kurulu bir takım. Belki 1-2 tanesi hariç hemen hepsinin geçmişte Süper Lig kariyeri var. Böylesi bir takıma karşı çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum." dedi. Özbalta maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sezonun ilk yarısını ilk 3’te bitirdiklerini anımsatarak, "Moralli, sağlıklı bir kamp dönemi geçirdikten sonra ikinci yarıya ligi ilk 6’da bitirme hedefiyle başladık. Bunu üzerine çalışmalar yaptık. Bazıları ’Keçiörengücü futbol takımının ilk senesi zaten, kümede kalması yeterlidir’ dese de biz elimizden gelenin fazlasını yapıp, çalışıp bir enerji ürettik. Bu, oyuncuların özverisi ve fedakarlıklarıyla oldu." diye konuştu.

2 Mayıs’ta sezon bittiğinde ilk 6’da yer almak istediklerini ve buna göre çalıştıklarını kaydeden Özbalta şöyle konuştu:

"Keçiörengücü’nün temellerini buna göre atmaya çalıştık. Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız Eskişehirspor ve Osmanlıspor maçlarında oynanan oyundan çok memnunum. Ama bizim bir hastalığımız var. Bunu oyuncularımla da paylaştım. Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi belki çok sağlıklı düşünemiyorum. Tahminim kaçırdığımız en az 6-7 net gol pozisyonumuz var."

Özbalta, yenilgiye rağmen oyuncularının iyi futbol oynadıklarını kaydetti.