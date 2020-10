Serkan Özbalta: Bu inanç, sezon sonunda bizi şampiyon yapacak

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında deplasmanda Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Bu inanç, sezon sonu geldiğinde bizi istediğimiz yere ulaştıracaktır” dedi.

Özbalta, “Bu karşılaşmanın bu şekilde zor geçeceğini biliyorduk. Bu saatten sonra oynayacağım her müsabaka zor geçecek. Skor anlamında ne olacağını bilemem ilerleyen günler gösterecek. Bugün oynanan diğer maçlarda da bir çok rakibimiz puan kaybetti. Bu değirmenin altından daha çok sular akacak. Velimeşe maçı bize bundan sonra zor maçların olduğunu gösterdi. Bu tür karşılaşmaların üstesinden gelebildiğimiz zaman hedefe ulaşabiliriz. Her müsabakaya nasıl çıkacağımızın dersini bence geçen hafta aldık. Bu hafta da kazanmamıza rağmen çok ders çıkarmamız gerekiyor. Hem hayat hem bu oyun bize bir şeyler öğretiyor. 90+6’ıncı dakikada penaltı atılırken kenarda oyuncularımın ‘Bu iş bitmedi’ sözlerini duyduğumda bu işin bitmeyeceğine inanıyorsunuz. Bu inanç, sezon sonu geldiğinde bizi istediğimiz yere ulaştıracaktır. Her oynadığımız müsabakadan dersler çıkarmalıyız. Eğer 10 kişi kaldığımız müsabakada bu inancı gösterebiliyorsak, sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.